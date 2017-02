Boostee a rendu visite à "Bruno Dans La Radio" et pas pour n'importe quelle raison.

par Laura Lefebvre publié le 23/02/2017 à 12:09

Boostee a rendu visite à Bruno Dans La Radio pour une raison bien précise. Un jour Vacher a entendu dans l'émission un titre de Petit Biscuit : Sunset Lover, ce morceau lui a fait penser à l'univers de Boostee. C'est pourquoi l'équipe a décidé d'inviter le rappeur pour improviser un texte sur le son de Petit Biscuit.



Boostee a changé de nom pour l'occasion, pour improviser ce rap il sera Petit Boostee. Le son part et le rappeur enchaîne les rimes "Boostee Petit Biscuit différent [...] Mais Vacher me défie de rapper dans le Vacher time, avaché dans le canap' dans une atmosphère assez calme en cherchant à prouver aux gens que la barrière n'est que mentale. Trouver des rimes douces et voir que les mots s'étalent..."



Boostee a improvisé et impressionné l'équipe avec son aisance. Vacher avait raison, le son de Petit Biscuit et la voix de Boostee se marient parfaitement et ont donné lieu à une belle performance musicale.