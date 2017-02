En plus de s'être déguisée, l'équipe de Bruno Dans La Radio respecte la tradition de Mardi Gras jusqu'au bout et prépare des crêpes.

par Laura Lefebvre publié le 28/02/2017 à 12:37

L'équipe de Bruno Dans La Radio a respecté la tradition de Mardi Gras jusqu'au bout. A commencer par les déguisements. Bruno est venu en Negan de la série The Walking Dead, Christina est arrivée avec des énormes seins et fesses, et prétendait ressembler à Kim Kardashian. Vacher a revêtu un déguisement d'Olaf, le bonhomme de neige animé de La Reine des neiges, et enfin Elliot est venu en David Guetta. L'invité du jour : Henri Pfr a lui aussi joué le jeu en venant en Pikachu.



Toute l'équipe s'est ensuite affrontée dans une battle de crêpes. Henri Pfr devait toutes les goûter et désigner le grand vainqueur. Il a commencé par tester celle d'Elliot qui est rose ! Normal, il a mis du sucre de barbe à papa dans la pâte. Le DJ continue sa dégustation avec une crêpe de Vacher, a l'apparence assez étrange, mais qui finalement n'est pas mauvaise du tout. Celle de Christina n'est pas mal non plus, mais le prix de la meilleure crêpe revient selon Henri Pfr à Bruno !