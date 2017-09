publié le 20/09/2017 à 16:04

Clara Morgane voit la vie en rouge. Comme chaque année elle crée l'événement avec la sortie de son calendrier. Pour cette édition 2018, la présentatrice a misé sur la passion et la sensualité, dont elle ne manque pas. Depuis une semaine elle dévoile les premiers extraits de cet ouvrage sur son compte Instagram.



Avant sa sortie, prévue le 25 septembre prochain, Clara Morgane a misé sur de nombreuses photos dévoilées en avant-première et un making of sulfureux. On la découvre dans un body transparent, topless dans un manteau de fourrure, perchée sur des talons aiguilles entre autres tenues ultra sexy.

La luminosité joue beaucoup dans cette nouvelle édition. Strié, ombragé, on devine la silhouette de Clara Morgane à travers une lumière travaillée, rendant ces clichés encore plus sensuels. Elle signe l'un des seuls calendriers que l'on conserve.