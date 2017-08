Nicki Minaj, Katy Perry... Les tenues les plus osées du MTV VMA 2017

publié le 28/08/2017 à 15:23

Dans la soirée du dimanche 27 août ont eu lieu les MTV Video Music Awards 2017, en Californie. Katy Perry, la maîtresse de cérémonie, est arrivée vêtue d'une combinaison de cosmonaute et a annoncé la couleur. Strass, paillettes... La démesure était de mise. Son amie Nicki Minaj portait, quant à elle, une combinaison intégrale en latex rose. Assortie à ses chaussures, ses ongles et ses cheveux elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à Barbie, son idole. Les deux artistes ont clôturé cette cérémonie en interprétant leur dernière collaboration Swish Swish de façon grandiose.



Dans les tenues les plus folles on a aussi retenu celles de Miley Cyrus et de sa petite sœur Noah. Les deux ont fait très fort. L'une portait un ensemble tout en cuir perforé bleu ciel, l'autre avait des cuissardes vertigineuses en vinyle. Rien de tel pour attirer l'attention.

Une publication partagée par Barbie® (@nickiminaj) le 27 Août 2017 à 17h20 PDT

¿YOUR HOSTESS WITH THE MOSTEST¿@VMAS ¿@shearerphoto Une publication partagée par KATY PERRY (@katyperry) le 26 Août 2017 à 21h42 PDT

Les MTV Video Music Awards étaient un défilé de looks, mais pas uniquement. De nombreux prix ont été remis et le grand gagnant de la soirée est sans conteste Kendrick Lamar. Le rappeur américain a reçu six récompenses dont celle de la meilleure vidéo de l'année pour son morceau Humble. Taylor Swift était la grande absente de la soirée, mais le clip de son titre Look What You Made Me Do a été diffusé en avant-première lors de la cérémonie.

The shade of it all! @noahcyrus IS the best new artist! Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 27 Août 2017 à 19h53 PDT

Hope you approve ¿¿¿ Une publication partagée par Bebe Rexha (@beberexha) le 27 Août 2017 à 18h36 PDT