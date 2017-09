publié le 19/09/2017 à 17:44

La fashion week c'est le rendez-vous immanquable de toutes les it-girls. Les filles les plus sexy de la planète passent un mois à arpenter les rues de New-York, Londres, Milan et Paris. Pendant cette période elles portent leurs plus beaux looks et surtout les plus audacieux, rien n'est trop osé pour cet événement.



Emily Ratajkowski est l'une des personnalités les plus convoitées du monde de la mode. Elle est invitée à tous les plus grands événements. Suivez là sur Instagram pour ne manquer aucune de ses apparitions.

Certaines de ces filles suivies par des millions d'abonnés se retrouvent sur les podiums des plus grands créateurs. Hailey Baldwin, la mannequin américaine a défilé pour de nombreuses marques. Elle a fait monter la température sur le show de Julien Macdonald, notamment. A ses côtés sur les podiums on retrouve Kendall Jenner et Bella Hadid. Entre deux prestations les trois tops partagent des photos toutes aussi agréables à regarder.

Emily Ratajkowski

Hailey Baldwin

Kendall Jenner

Bella Hadid

