publié le 02/11/2017 à 17:05

Dirty Sexy Money sera sans conteste un nouveau tube signé David Guetta. Depuis des années il a trouvé la recette du succès, et le démontre encore une fois avec ce son. La star des DJs français s'est accompagné d'artistes incontournables pour le produire.



David Guetta a invité French Montana, qui connaît actuellement un grand succès avec Unforgettable et Charli XCX à poser leur voix sur ce titre. La troisième et dernière personne a avoir contribué à ce morceau est Afrojack, ensemble ils ont déjà signé un tube : Another Life. Les deux DJs ont présenté Dirty Sexy Money à Amsterdam lors de l'AMF, un court extrait a suffi a enflammé la foule.

Ce morceau donne un avant-goût de l'album à venir de David Guetta. Toujours pas de date de sortie prévue mais une est à retenir : le 19 janvier prochain le DJ sera à l'AccorHotels Arena de Paris pour un concert exceptionnel.