publié le 21/10/2017 à 11:14

Ce 21 octobre Fun Radio vous a fait vivre une émission spéciale Fun Radio DJ Awards. Après avoir soutenu vos DJs préférés pendant plus d'un mois, le moment est venu de remettre les prix aux artistes.



JB et Adrien Toma ont annoncé les artistes gagnants les uns à la suite des autres. More Than You Know d'Avicii a reçu le prix du "Meilleur single dance". Vous avez élu David Guetta en tant que "Meilleur DJ français" et choisi Martin Garrix comme "Meilleur DJ international" : "Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. J'ai hâte de vous faire découvrir mes nouveaux morceaux." A-t-il confié au micro de Fun Radio.

Tchami a reçu le prix de la "Meilleure révélation française". Actuellement à Miami les animateurs lui ont annoncé la nouvelle au téléphone, en direct. Le DJ a remercié l'ensemble des auditeurs d'avoir voté pour lui. Deux artistes sont passés récupérer leur prix dans le studio : R3hab qui a remporté le titre de "Meilleur remix" avec 2U de Justin Bieber et David Guetta et enfin Henri PFR élu "Meilleure révélation française." Les deux DJs ont exprimé leur joie en interview, avant de livrer un set en direct du studio à Amsterdam.