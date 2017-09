David Guetta annonce un concert à l'AccorHotels Arena

publié le 13/09/2017 à 16:42

David Guetta se produira le 19 janvier prochain à l'AccorHotels Arena, lieu de tous les plus grands rendez-vous. Après s'être produit à Las Vegas, en Norvège, à Ibiza, en Belgique... Le DJ fera un stop en France pour une date qui risque d'être mémorable.



Cette année encore David Guetta est à l'origine de nombreux tubes. Light My Body Up avec Nicki Minaj et Lil Wayne, 2U avec Justin Bieber ou encore Complicated avec Dimitri Vegas & Like Mike. Cela fait des années qu'il séduit le public et il arrive encore à soulever les foules avec des titres incontournables.

En 2014 il sortait son album Listen, avec des morceaux comme Hey Mama et Lift Me Up. Trois ans après il comptabilise un grand nombre de nouvelles collaborations et qui sait peut-être un nouvel opus à venir prochainement ? En attendant vous pouvez dès le 15 septembre acheter vos places pour son concert à Paris.