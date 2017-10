publié le 30/10/2017 à 17:58

Saviez-vous que quelques uns de vos titres préférés empruntent un sample d'un morceau déjà existant ? Plusieurs tubes, certains que vous avez découvert il y a longtemps, d'autres beaucoup plus récents sont mêmes des reprises intégrales de sons plus anciens.



Les artistes sont nombreux à piocher dans des tubes pour en faire de nouveaux, à l'image de David Guetta. Le DJ français a utilisé le sample du son mythique Better Off Alone d'Alice DeeJay sur Play Hard. C'est aussi le cas de Rihanna et DJ Khaled qui ont utilisé un sample provenant de Maria Maria de Santana.

D'autres comme Ofenbach reprennent des titres iconiques. Les deux jeunes DJs français ont remis au goût du jour un grand morceau de jazz : Katchi de Nick Waterhouse. Ils ont transformé ce morceau et en ont fait un tube house. Tout comme The Boy Next Door avec La Colegiala.