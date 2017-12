Martin Garrix & David Guetta - So Far Away (feat. Jamie Scott & Romy Dya) (Official Video)

publié le 01/12/2017 à 12:05

Vous avez déjà entendu ce titre si vous écoutiez Fun Radio pendant l'édition 2017 de Tomorrowland. Martin Garrix avait profité de son passage sur la mainstage pour dévoiler So Far Away. Le jeune prodige avait même invité David Guetta à le rejoindre sur scène. Sur cette première version on reconnaissait la voix d'Ellie Goulding.



Grande absente de la version finale, Martin Garrix faisait quelques révélations à ce sujet lors d'une interview : "Je ne suis pas sur qu'Ellie Goulding reste sur la version définitive de So Far Away, elle a repoussé la sortie à cause de sa carrière. David et moi on cherche de nouveaux artistes pour chanter sur le morceau", a-t-il confié à JB.

C'est chose faite. Les deux DJs internationaux dévoilent ce 1er décembre une toute nouvelle version de So Far Away toute aussi prometteuse. Les voix de Jamie Scott et Romy Dya s'allient parfaitement à la puissance du mix.