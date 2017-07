publié le 31/07/2017 à 13:34

Lors de son interview à Tomorrowland, Martin Garrix a annoncé à Adrien Toma qu'il prévoyait de sortir un nouveau morceau : "Je ne sais pas encore quand il sortira, ça sera surement très prochainement étant donné que je le joue ce soir." En effet, Martin Garrix a dévoilé son nouveau titre intitulé So Far Away à Tomorrowland. Il a invité David Guetta, avec qui il a produit ce morceau, à le rejoindre sur scène. Si vous écoutiez Fun Radio entre 23h et 00h le 30 juillet vous avez pu l'entendre en avant-première.



En plus de se produire aux quatre coins du monde, Martin Garrix mixe tous les lundi au HÏ à Ibiza et tous les jeudi à l'Ushuaia : "Je me sens comme chez moi là bas, je teste mes nouveaux titres et je vois comment les gens réagissent."

Peu importe ou il mixe, Martin Garrix rassemble toujours beaucoup de monde. Il a des fans dans le monde entier, et parfois ils lui réservent bien des surprises : "Deux personnes ont demandé à tous les fans d'envoyer des lettres en expliquant pourquoi ils m'aimaient. Ils en ont récolté 500 et sont venus déposer la valise remplie de lettre devant chez moi à Amsterdam." Avec un tel talent, tout cet amour il le mérite.