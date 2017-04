publié le 11/04/2017 à 12:27

Depuis son appartement à Los Angeles, David Guetta était en direct au téléphone dans Bruno dans la radio. Après un joli compliment de Christina sur sa nouvelle coupe, Bruno va droit au but et revient sur la quatrième collaboration du DJ avec la popstar Nicki Minaj. David Guetta est ravi de l'accueil que le public a réservé au nouveau single : Light my body up. Avec ce changement de registre, il avait peur de déstabiliser ses fans. Bien au contraire, le public a répondu présent et ce nouveau tube a fait monter la pression autour de la sortie prochaine du nouvel album du DJ.



Bien que toute l'équipe ait tenté d'en savoir plus sur les prochains featuring présents sur le prochain bijou de David Guetta, ce dernier ne confirme aucune collaboration. Sia, Shakira, Afrojack... Nous devrons attendre encore quelque temps pour en savoir plus sur cet opus puisque le DJ veut garder le plus possible l'effet de surprise car il l'avoue lui même, il "voulait surprendre".

Pour conclure, le DJ français, habitué des plus importants festivals électro, donne rendez-vous à toute l'équipe à Paris et pourquoi pas à la prochaine Fun Radio Ibiza Experience...