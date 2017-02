VIDÉO - "Eurodance 25" : Clean Bandit toujours numéro 1

Découvrez le classement des meilleurs titres dancefloor du moment.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 12/02/2017 à 20:02

Comme lors de la semaine précédente le top 3 reste totalement inchangé. Clean Bandit avec son titre Rockabye reste pour la 5 ème semaine consécutive numéro 1 du classement Eurodance 25. Suivi par Calvin Harris avec ton titre My Way en numéro 2 et Robin Schulz & David Guetta avec le titre Shed a light se retrouve à la 3ème place du classement.



Cette semaine, Jax Jones feat Raye avec le titre You don't know me réalisent la plus forte progression de la semaine en passant de la 20ème à la 16ème position, prenant ainsi 4 places au classement Eurodance 25.



En revanche, Bruno Mars avec 24k Magic et Axwell & Shapov avec Belong perdent 5 places au classement Eurodance 25.

Les entrées de la semaine

Plusieurs artistes entrent dans l'Eurodance 25 : Tiësto avec On my way ; Bakermat avec Baby et enfin Ofenbach avec Be mine.

Les sorties de la semaine

Malheureusement, Lost Frequencies avec What is love 2016, The Chainsmokers avec Closer et Martin Garrix avec Hold on & believe sortent de l'Eurodance 25.