VIDÉO - "Eurodance 25" : Clean Bandit reste premier du classement

Découvrez le classement des meilleurs titres dancefloor du moment.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 19/02/2017 à 20:00

Comme lors de la semaine précédente le top 3 reste totalement inchangé. Clean Bandit avec son énorme tube Rockabye reste pour la 6 ème semaine consécutive premier du classement Eurodance 25. Robin Schulz & David Guetta avec le titre Shed a light garde sa deuxième place et Alan Walker avec le titre Alone se retrouve à la 3ème place du classement.



Cette semaine, Nevada avec le titre The Mack réalisent la plus forte progression de la semaine en passant de la 14ème à la 8 ème place, prenant ainsi 6 places au classement Eurodance 25.



En revanche, Bruno Mars avec 24k Magic continue sa dégringolade et se retrouve à la 20ème place du classement et perd ainsi 5 places.

Les entrées de la semaine

Plusieurs artistes entrent dans l'Eurodance 25 : Oliver Heldens avec I don't wanna go home ; Sander van Doorn & Lvnscape avec Need to feel loved et enfin Ralph Felix & SDJM avec Somebody.

Les sorties de la semaine

Malheureusement, Axwell & Shapov avec Belong, Don Diablo avec Switch et The Chainsmokers avec All we known sortent de l'Eurodance 25.