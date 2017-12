VIDÉO - Diplo et MØ signent "Get It Right"

Diplo - Get It Right (Feat. MØ) (Official Lyric Video)

En 2015 MØ et Diplo dévoilaient au monde entier leur première collaboration baptisée Lean On. Avec DJ Snake ils signaient une des plus grosses réussites de l'année 2015. Un tube qui n'a pas pris une ride 2 ans après sa sortie. Cette première réussite a donné envie à MØ et Diplo de retenter l'exploit, cette fois-ci avec Justin Bieber. En 2016 ils sortent tous les trois Cold Water et le succès est de nouveau au rendez-vous.



Jamais deux sans trois, les deux artistes signent de nouveau un titre de leur deux noms. Nommé Get It Right, ce son était à l'origine la bande originale d'un documentaire retraçant le concert historique donné par les Major Lazer à Cuba, en mars 2016. Le groupe américain, dont fait partie Diplo, a réuni 400 000 personnes à la Havane. Ce film Give Me Future est disponible sur Apple Music.

