Diplo, Tiësto... Les DJs se mobilisent pour les victimes de Las Vegas

publié le 09/10/2017

Diplo, membre des Major Lazer, a fait une très belle action qu'il a partagé sur son compte Twitter. Celui dont on ne compte plus les collaborations, a annoncé avoir fait don de 100.000 dollars à destination des victimes de la tuerie de Las Vegas ayant eu lieu dimanche 1er octobre et faisant état de 58 morts et de plus de 500 blessés.



Un texte accompagnait son tweet pour expliquer son geste : "Mes plus sincères pensées sont avec les victimes de cette horrible tragédie et de leurs familles. [...] Las Vegas est ma maison, il est horrible de voir ça se produire dans une ville si dynamique avec une communauté incroyable que je considère comme ma famille." C'est avec ces mots qu'il a tenté d'interpeller ses abonnés et notamment invité ses amis DJs à le suivre dans sa démarche.

Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que son poste devienne virale. Tiësto et Dillon Francis ont instantanément salué et suivi son geste. En espérant que de nombreux autres artistes viendront en aide aux victimes et aux familles endeuillées.

I knew dillon was gonna outshine me https://t.co/J0M2cpMbHY — diplo (@diplo) 8 octobre 2017

I am going to match your donation @diplo here : https://t.co/GHjnjmtvMJ — Tiësto (@tiesto) 7 octobre 2017

Gonna do the same but half to Vegas half to Puerto Rico #VegasStrong #PuertoRicoStrong https://t.co/qiaTM4A28j — Dillon Francis (@DILLONFRANCIS) 8 octobre 2017