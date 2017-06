publié le 29/06/2017 à 10:55

Fraîchement rentré du festival Glastonbury en Angleterre, le groupe Major Lazer était de passage dans le Before Party Fun pour une interview et un set aux platines ! Avant de laisser le groupe mixer, JB a tenu à rappeler à Diplo qu'il l'avait battu lors d'une partie de ping-pong. Et il s'en rappelle très bien ! Cette défaite le hante et il attend avec impatience sa revanche. Concernant leur nouveau titre Know Know Better en featuring avec Camilla Cabello, Major Lazer révèle avoir rencontré la jeune chanteuse en Floride, lorsqu'elle était encore avec son groupe Fifth Harmony.



Un nouvel album est en préparation pour cet été, qui est la meilleure saison pour sortir des chanson selon eux. Major Lazer souhaite également collaborer à nouveau avec DJ Snake qu'ils considèrent comme un membre de leur famille. Enfin, avant que le groupe aille mixer, Eliott de Bruno Dans La Radio a voulu demander une faveur au groupe. Il sera à Las Vegas en même temps qu'eux et aimerait être invité pour leur soirée spéciale. Le groupe a accepté avec grand plaisir !