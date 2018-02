VIDÉO - Don Diablo mixera à Fun Radio Ibiza Experience

publié le 09/02/2018 à 11:25

Le 27 avril prochain l'AccorHotels Arena accueillera les plus grands DJs du moment à l'occasion de Fun Radio Ibiza Experience. Il y a quelques jours on vous dévoilait la présence d'Armin van Buuren et de Kungs à cet événement. Ce 9 février Bruno a révélé un troisième nom confirmé : Don Diablo.



Le producteur néerlandais était présent lors de la première édition de Fun Radio Ibiza Experience. Il fera son retour sur cette scène parisienne dans quelques mois. Une nouvelle qui vous a fait très plaisir en témoigne vos tweets. Certains pensent déjà au suivant, rendez-vous très prochainement pour connaître la suite du line-up.

Quand tu apprends que @DonDiablo est le 3ème invité de la #FunRadioIbizaExperience ! YESSS !!!!! Merci @funradio_fr !!! ¿¿¿¿ pic.twitter.com/0f6F0bXHDA — Melvyn ¿ (@Melvyn029) 9 février 2018

On a maintenant la moitié du Line up

À votre avis qui seront les 3 derniers ?

Pour moi Snake Feldt & KSHMR #FunRadioIbizaExperience — The One (@VinceMPRP_) 9 février 2018

Et hop ! Un DJ de plus confirmé à la #FunRadioIbizaExperience c'est DONNNN DIABLOOOO @DonDiablo ¿ !!! Truc de ouf merci @funradio_fr @BRUNOFUNRADIO @BrunoGUILLONOff !!!! Truc de ouf ! pic.twitter.com/8rUeDKvm2M — Deco ¿¿ (@dck_alexis) 9 février 2018

Don Diablo présent à la fin radio Ibiza expérience trop content d’avoir mes places j’ai trop hâte d’y être ¿¿¿¿¿¿ #BrunoFunRadio #FunRadioIbizaExperience — romain pradelles (@romainpradelles) 9 février 2018