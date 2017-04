publié le 07/04/2017 à 16:48

Ødyssey ? Retenez bien ce nom ! Ce DJ français cartonne déjà avec son tout premier titre Fly. Effectivement, depuis début janvier, la chanson a intégré le top Shazam et squatte aussi plusieurs classements depuis quelques semaines. Le titre du DJ nous fait voyager et nous transporte directement en été ! Grâce à la voix suave de la chanteuse Amara-Abonta et à son refrain addictif, ces deux grosses minutes ont tout d'un tube.



Très peu présent sur les réseaux sociaux, le DJ a tout de même posté une quinzaine de vidéos nous faisant rêver sur son compte Instagram. Toutes prises dans des lieux différents, elles font par exemple découvrir les villes de Cancún ou de Bora Bora avec leurs plages idylliques ou encore New-York avec ses grattes-ciels à couper le souffle.

C'est tout logiquement que leur nouveau et premier clip fait lui aussi voyager. La musique accompagne une jeune et jolie femme aux quatre coins du monde... Ce titre nous faisait déjà du bien aux oreilles, son clip nous fait maintenant du bien aux yeux.