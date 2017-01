Découvrez le classement des meilleurs titres dancefloor du moment.

publié le 29/01/2017 à 20:00

Cette semaine Clean Bandit est encore n°1 de l'Eurodance 25 avec Rockabye. Calvin Harris conserve sa deuxième place également avec My Way, suivi de Robin Schulz & David Guetta avec Shed Light qui eux gagnent 2 places.



Belle performance pour Sigala & Digital Farm Animals avec Only One. Ils gagnent 5 places à l'Eurodance 25 et sont 11ème du classement cette semaine.



En revanche, Dj Snake avec Let Me Love You, et Dimitri Vegas avec Hey Baby perdent chacun 4 places, et se retrouvent respectivement 15ème et 21ème du classement.

Les entrées de la semaine

Plusieurs artistes entrent dans l'Eurodance 25 : Jax Jones avec You Don't Know Me ; Henri PFR avec Until the end et enfin Nevada avec Mack.

Les sorties de la semaine

Pour ce qui est de : Alle Farben avec Bad Ideas ; Mr Belt avec Boogie Wonderland et MO avec Drum, ils sortent de l'Eurodance 25.