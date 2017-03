VIDÉO - "Eurodance 25" : Robin Schulz & David Guetta reste n°1 de l'Eurodance 25

David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis - Would I Lie To You (Lyric Video)

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Lyric)

Major Lazer - Run Up (feat. PARTYNEXTDOOR & Nicki Minaj) (Official Lyric Video)

Galantis & Hook N Sling - Love On Me (Official Video)

Ofenbach - Be Mine (Official Video)

Tiësto - On My Way (teaser) ft. Bright Sparks

Oliver Heldens - I Don't Wanna Go Home (Official Music Video)

Calvin Harris - My Way (Official Video)

Henri PFR - Until The End (Feat. Raphaella) ft. Raphaella

Steve Aoki & Louis Tomlinson - Just Hold On

Sigala Only One

Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely (Official Video)

Starley - Call On Me (Ryan Riback Remix)

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

Jax Jones - You Don't Know Me ft. RAYE

publié le 12/03/2017 à 20:01

Cette semaine le top 3 de façon assez exceptionnelle ne change pas beaucoup. Robin Schulz & David Guetta avec Shed A Light restent n°1 de l'Eurodance 25. Clean Bandit avec Rockabye conserve sa deuxième place également. Cependant, Jax Jones Feat Raye avec le titre "You don't know me" monte de trois places au classement et se retrouve ainsi à la 3ème place du classement Eurodance 25.





Starkley monte de 6 places au classement et enregistre ainsi la plus belle progression de la semaine avec son titre : Call on me

On ne peut pas en dire autant pour Galantis avec le titre Love on me car il perd 6 places au classement Eurodance 25 et passe ainsi de la 21ème à la 15ème place du classement.

Les entrées de la semaine

Deux artistes entrent dans l'Eurodance 25 : Major Lazer avec Run Up et The Chainsmokers avec Something just like this.

Les sorties de la semaine

Malheureusement Just Us avec Cloudbusting et Ralph Felix & SDJM avec Something just like this sortent de L'Eurodance 25.