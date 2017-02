VIDÉO - "Eurodance 25" : Robin Schulz & David Guetta numéro 1

Découvrez le classement des meilleurs titres dancefloor du moment.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 26/02/2017 à 20:02

Cette semaine, Clean Bandit laisse sa première place à Robin Schulz & David Guetta avec le titre : Shed a light. Le DJ Robin Schulz sera d'ailleurs présent à la Fun Radio Ibiza Experience le 14 avril et on espère qu'il nous jouera ce morceau live ! Clean Bandit avec son titre : Rockabye perd une place mais reste tout de même dans le top 3 puisqu'il se retrouve à la deuxième place de l'Eurodance 25. Alan Walker avec Alone reste à sa troisième place du classement.



Cette semaine, Bakermat avec le titre Baby réalisent la plus forte progression de la semaine en passant de la 23ème à la 17ème place, prenant ainsi 6 places au classement Eurodance 25.



En revanche, Henri PFR avec Until the end, David Guetta & Cédric Gervais avec Would i lie to you et Ralph Felix & SDJM avec Somebody perdent 4 places au classement cette semaine.

Les entrées de la semaine

Trois artistes entrent dans l'Eurodance 25 : Martin Garrix & Dua lipa avec Scared to be lonely ; Axwell Ingrosso avec I love you et enfin Nils Van Zandt avec The riddle.

Les sorties de la semaine

Malheureusement, DJ Snake & Justin Bieber avec let me love you, Bruno Mars avec 24k Magic et Inna avec Heaven sortent de l'Eurodance 25.