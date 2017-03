Just Us - Cloudbusting

David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis - Would I Lie To You (Lyric Video)

Ralph Felix & SDJM - The Heat (I Wanna Dance With Somebody)

Ofenbach - Be Mine (Official Video)

Oliver Heldens - I Don't Wanna Go Home (Official Music Video)

Tiësto - On My Way (teaser) ft. Bright Sparks

Henri PFR - Until The End (Feat. Raphaella) ft. Raphaella

Galantis & Hook N Sling - Love On Me (Official Video)

Starley - Call On Me (Ryan Riback Remix)

Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely (Official Video)

Calvin Harris - My Way (Official Video)

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

Steve Aoki & Louis Tomlinson - Just Hold On

Jax Jones - You Don't Know Me ft. RAYE

Sigala Only One

publié le 05/03/2017 à 20:02

Cette semaine le top 3 de façon assez exceptionnelle ne change pas beaucoup. Robin Schulz & David Guetta avec Shed A Light restent n°1 de l'Eurodance 25. Clean Bandit avec Rockabye conserve sa deuxième place également. Quant à Nevada il prend la troisième place du classement avec The Mack.



Steve Aoki & Louis Tomlinson enregistrent une très belle progression cette semaine. Ils passent de la treizième à la huitième place avec leur titre Just Hold On. Bakermat avec Baby gagne 6 places et se retrouve onzième.

En revanche Calvin Harris avec My Way, Starley avec Call On Me et Galantis avec Love On Me perdent chacun 4 places et se retrouvent respectivement dans l'ordre : dixième, quatorzième et quinzième.

Les entrées de la semaine

Deux artistes entrent dans l'Eurodance 25 : Just Us avec Cloudbusting et Tujamo avec Make You Love Me.

Les sorties de la semaine

Malheureusement Sander Van Doorn & Lvnscape avec Need To Feel Loved et Mike Perry avec Inside The Lines sortent de L'Eurodance 25.