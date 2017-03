Hardwell & Showtek - How We Do

publié le 16/03/2017 à 15:30

Hardwell est l'un des plus grands DJ'S du monde, et son succès est mérité. Au fil de son ascension, il a enchaîné les collaborations, et n'a cessé de séduire son public. Jason Derulo, Showtek, W&W, le DJ néerlandais s'est entouré des meilleurs pour produire des titres incroyables que l'on vous diffuse avec beaucoup de plaisir sur Fun Radio.



Son album United We Are, sorti en 2015 avait été une vraie réussite. Hardwell a continué ensuite de séduire son public. En 2016, il a été récompensé de 6 awards lors de l'International Dance Music Awards, dont celui de Meilleur Global DJ. Et quand on sait que c'est le public qui vote pour récompenser les artistes, on imagine qu'il a une très grande communauté de fans.

Le DJ ne fait pas que de la musique, il s'est aussi engagé dans un projet humanitaire : World's Bigget Guestilst en Inde. Il est ainsi venu en aide à près de 18.000 enfants déscolarises. Un engagement remarquable. Hardwell ne s'arrête jamais et on a hâte de le recevoir à la Fun Radio Ibiza Experience.