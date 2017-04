publié le 25/04/2017 à 14:43

Quelques minutes avant de monter sur la scène de l'AccorHotels Arena, Hardwell a répondu aux questions de notre animateur JB et de notre DJ résident Adrien Toma. Bien entendu, Ibiza est arrivée sur le tapis puisque le principe même de la Fun Radio Ibiza Experience, est d'amener Ibiza en plein cœur de la capitale française. Pour Hardwell, une des meilleures raisons d'aller à Ibiza est qu'en plus d'être un lieu unique pour y faire la fête... On y retrouve les plus belles filles ! Mais avant de retourner à Ibiza et de monter sur la scène de la Fun Radio Ibiza Experience, le DJ s'est prêté au jeu en nous jouant en direct un mini set de quelques minutes.



Juste après Afrojack, c'est à Hardwell d'enflammer la salle et les quelques 15 000 personnes mais aussi d'avoir la lourde tâche de conclure cette fête parisienne hors du commun. Le public est aux anges durant le set du DJ et semble n'avoir pour rien au monde envie que ce moment s'arrête...

Les meilleurs moments d'Hardwell à la Fun Radio Ibiza Experience

