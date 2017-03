Jax Jones - You Don't Know Me (Official Video) ft. RAYE

publié le 07/03/2017 à 10:20

Pour son titre You Don't konw Me, une reprise d'Armand Van Helden, Jax Jones a misé sur un clip décalé. La vidéo a été dévoilée le 3 mars dernier sur YouTube. Tout le long on y voit une petite fille déguisée en princesse disco. Elle a l'allure d'une mini miss et nous fait penser à Olive dans le film Little Miss Sunshine.



C'est dans une maison que tout se passe. Elle dévale les escaliers telle une star, elle saute sur le lit des parents, chante avec sa brosse à cheveux, sort d'un dressing rempli de vêtements et enfin danse avec des talons beaucoup trop grands pour elle. Tout un tas de clichés drôles où l'héroïne ne se prend jamais au sérieux !



Sur son chemin, elle croise la chanteuse qui a prêté sa voix au titre : Raye. Jusqu'à la scène finale ou la petite fille détruit un mur pour se retrouver dans la même pièce que Jax Jones qui regarde tranquillement la télévision en mangeant des céréales.