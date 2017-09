ELLE REND FOU AVEC SON RIRE - Marion et Anne-So

publié le 12/09/2017 à 16:35

C'est le retour de Sandrine Briduc ! Vous vous souvenez sûrement de ce faux pseudo que l'équipe du Night Show utilise pour répondre à des annonces de covoiturages. Le principe ? Piéger les conducteurs en faisant passer cette Sandrine pour une vraie relou avec toujours des problèmes étranges et gênants.



La dernière fois, Marion devait se faire passer pour une femme crade qui ne se lavait pas depuis plusieurs jours... Cette fois-ci, c'est Anne-So qui reprend le rôle de Sandrine Briduc et elle doit être joyeuse de tout et rigoler sans cesse. Ce qui peut vite énerver ! Surtout quand elle rigole même d'événements moins glorieux comme se faire quitter par son mari ou rouler à contre-sens sur l'autoroute !

Comment va réagir Paul, notre conducteur piégé ? Lui qui pensait faire Marseille-Paris sans problème, va être servi par cette copilote de l'extrême !