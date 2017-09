publié le 05/09/2017 à 16:20

La nouvelle séquence dans Le Night Show porte bien son nom ! Pour être extrême ce covoiturage l'est totalement. Pour rappel, l'équipe a posté de fausses annonces sur des sites de covoiturage au nom de Sandrine Briduc. Le but : appeler la personne piégée et se faire passer pour une personne détestable en voiture ! C'est Marion qui s'y colle aujourd'hui et elle doit se faire passer pour une fille dégoûtante aux yeux de François, le conducteur...



Les gaffes s’enchaînent pendant leur conversation; Marion l'interroge sur des pratiques un peu étranges qu'elle a l'habitude de faire comme par exemple ne pas se laver pendant des semaines. Elle lui propose ensuite des jeux et activités répugnantes à faire pendant leur trajet. François commence à perdre patience face à toutes ces exigences louches et ultra gênantes.