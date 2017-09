publié le 11/09/2017 à 14:23

Un nouveau "pourquoi tu m'appelles" de pure folie. Après le défi gênant de Marion qui consistait à parler une capote dans la bouche, c'est au tour d'Anne-So de relever un autre défi. Et pour finir les restes de la soirée mexicaine du Night Show, Anne-So a dû avaler un piment entier extra fort en même temps qu'elle parlait au téléphone.



Le jeu, lui, consiste à appeler des inconnus au hasard et leur demander "pourquoi tu m'appelles?" Or eux-mêmes ignorent la réponse et s’enchaînent alors un vraie dialogue de sourds. Même l'invitée de l'émission, la chanteuse Aya Nakamura, a aussi été mise à contribution.

Heureusement que l'équipe avait prévu du lait pour atténuer le goût extrême des piments. Anne-So a presque dû en boire une entière avant de s'en remettre... Attention séquence piquante mais hilarante !