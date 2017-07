BMYE RÉPOND À DES QUESTIONS GÊNANTES - Marion et Anne-So

publié le 07/07/2017 à 16:02

Les membres du collectif Bomaye étaient les invités du Night Show. Marion a décidé de leur poser des questions gênantes. Il s'agit en l'occurrence de questions pièges. Marion a demandé à Keblack combien il avait eu de conquêtes dans sa vie. Ce a quoi il a répondu très honnêtement une vingtaine. Marion a ensuite demandé à Hiro à quel âge et avec qui il avait fait sa première fois.



Il avait 13 ans et elle s'appelait Nadia. Enfin l'animatrice a demandé à Nasa de qui il pourrait se passer dans le collectif. Naza a choisi Keblack ce qui a engendré sur un gros moment de gêne. Marion et Anne-So n'en reviennent pas. Néanmoins elle trouve que la réponse est honnête. Anne-so dit que Nasa aurait pu choisir l'autre question en donnant, en guise de réponse, le nom d'une personnalité détesté par la plupart des gens.