3 OBJETS WTF POUR LE VISAGE - Marion et Anne-So

publié le 06/07/2017 à 15:16

Alexandre Calvez a fait tester trois objets complètement bizarres pour prendre soin de son visage que l'on ne trouve pas forcément dans le commerce. Le premier objet, Roller, ressemble à un rasoir, sauf qu'à la place des lames il y a un petit rouleau comportant 540 mini aiguilles. Il est censé aider à lutter contre le vieillissement, il ouvre les pores de la peau pour faire pénétrer plus facilement les crèmes. L'objet est applicable sur d'autres parties du corps.



Le deuxième objet est une sorte de bouche en silicone qui sert à muscler son visage. Anne-So trouve que l'objet en question a une forte connotation sexuelle. Enzo s'occupe de tester la bouche et n'arrive pas à l'enfiler dans un premier temps. Une fois en place il faut ouvrir et fermer la mâchoire pour muscler son visage. L'équipe valide néanmoins l'objet.

Enfin le dernier objet à tester, plutôt joli selon Marion et fortement connoté pour Anne-So, ressemble à un suppositoire géant. Il est censé masser le visage en produisant une petite vibration agréable. Anne-So trouve que ce petit masseur ne sert à rien et ne le valide pas alors que Marion pense qu'il est plutôt agréable à utiliser.