publié le 04/07/2017 à 15:50

Dans ce crash test, l'équipe du Night Show a testé une machine à fabriquer du beurre de cacahuète. Afin de retrouver le goût exact du beurre Enzo et Anne-So ont décortiqué pendant plus d'une heure des cacahuètes. Ensuite Ils ont ajouté les petits morceaux dans la machine et incorporé de l'huile de tournesol. Au bout de quelques secondes du beurre de cacahuète a coulé dans le récipient. L'opération a été très facile et rapide.



Marion a ensuite demandé à Enzo d'arrêter la machine pour passer à la dégustation mais aussi parce que la machine est très bruyante lorsqu'elle broie les cacahuètes. Toute l'équipe s'accorde pour dire que la beurre est pas mal mais qu'il manque un petit quelque chose. Amir trouve que la recette manque de sucre. Néanmoins ils valident tous ce crash test et recommande cette machine innovante.