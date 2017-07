publié le 03/07/2017 à 16:16

Amir et Marion ont testé la clé USB espion. Pour l'utiliser il suffit de la brancher à un ordinateur et de l'activer. Amir n'a pas trouvé comment déclencher la vidéo par contre il a réussi à enregistrer le son. L'animateur a décidé de piéger sa propre équipe en mettant en route la clé USB dans le bureau de la rédaction, très fréquenté par Yannick, Thibault et Enzo.



Amir a diffusé à l'antenne le résultat de la conversation surprise entre les trois garçons. Leur discussion tournait autour des filles de la télévision avec qui ils pourraient avoir une aventure. Thibault dit qu'il ne dirait pas non à Audrey Lamy, Yannick dévoile qu'il aime beaucoup le style d'Alexandra Sublet et il en rajoute une couche en révélant un gros dossier sur Claire Chazal. Il raconte une anecdote dévoilée par Jean Michel Maire, à découvrir dans la vidéo.