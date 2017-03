CES STARS QUI ONT VU DES OVNIS - Marion et Anne-So

En présence d'un ufologue, Marion est revenu sur la liste des célébrités ayant vu des Ovnis. Ils ne sont certes pas les seuls mais leur témoignage ont été multi diffusés. Sportif, présentateur, chanteur... Découvrez les expériences de ces personnalités.



Tout d'abord Nelson Monfort, le journaliste sportif, a fait une étrange observation en 1983 dans les Alpes. Il a vu un objet brillant rectangulaire et silencieux s'envoler à une vitesse vertigineuse dans le ciel. Il est persuadé d'avoir vu un OVNI et se fiche qu'on le croit ou non. Victoria Beckham dit avoir vu un disque lumineux roder autour de sa maison. Beaucoup de personnes se sont moquées d'elle en lui disant que c'était la lune mais elle a su démentir.

Mohamed Ali aurait aperçu des OVNIS survolant New York pendant 15 minutes... En 2013, Robbie Williams a assuré lors d'une interview avoir vu 3 OVNIS. Depuis il a développé une vraie passion pour le sujet. Il aurait même pensé à stopper sa carrière de chanteur pour devenir ufologue.