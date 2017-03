publié le 03/03/2017 à 15:12

L'équipe a réalisé un nouveau crash test : essayer des dentifrices avec des goûts improbables. L'équipe a commencé par tester un dentifrice au cupcake et c'est Amir et Yannick qui se lancent en premier pour tester ce dentifrice. Finalement le goût cupcake n'a pas l'air trop mauvais, même si l'odeur est un peu chelou, il n'y a rien de bien dramatique.



Ensuite, Enzo et Anne-So ont testé le dentifrice au bacon avec une odeur visiblement très prononcée. Amir a absolument voulu que Yannick goûte à son tour et le résultat ne s'est pas fait attendre, Yannick a vomi en direct ! Finalement on apprend à la fin de l'émission que la brosse à dent de Yannick a peut-être été piégée : "Elle n'a pas traîné dans la cuvette des toilettes, c'est une brosse à dent qui a traîné sur les orteils de Beric, notre auteur." Reste à savoir si cette dernière information est vraie ou non ...