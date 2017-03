publié le 03/03/2017 à 15:12

Ça faisait longtemps que Marion voulait goûter la ration des combattants et elle a pu enfin le faire ! Ça n'a pas était évident à trouver car cette portion est interdite à la revente. Les soldats reçoivent ces rations de combat individuel et réchauffable lorsqu'ils sont en mission.



A l'intérieur de la portion on trouve : un réchaud, de la soupe de poisson, des rillettes de porc, de la tartiflette, une salade, un gâteau au chocolat, du nougat, des barres aux fruits, une boisson en poudre, du muesli. En bref il y en a pour tous les goûts et le Night Sow a tout testé !



Verdict, ils ont trouvé des produits pas mal comme les rillettes de porc ou le gâteau au chocolat, et d'autres immondes comme la soupe de poisson en poudre. Mais le fait qu'il y en ai pas mal de saveurs leur a plu ! Sauf Yannick qui bien entendu n'a pas supporté l'odeur du poisson et le goût des rillettes, et qui a fini par sortir du studio en courant...