L'équipe du "Night-Show" a découvert un sac permettant de laver ses vêtements en trois minutes maximum.

> CRASH TEST - LAVER SES VETEMENTS EN 3 MIN - Marion et Anne-So

par Jean-Alexis Lemieux publié le 23/02/2017 à 17:37

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Le Night-Show a voulu tester un nouveau gadget : le gant trousse de toilette. En gros c'est un sac que vous pouvez amener lors de vos randonnées, vos voyages... Lorsque vos affaires sont sales, vous les mettez à l'intérieur de ce sac avec de l'eau et du savon (même du gel douche fonctionne apparemment), vous refermez le sac et vous frottez. Finalement c'est comme une machine à laver portable.



L'équipe a donc voulu tester directement en pleine émission avec le tee-shirt blanc de Thibaut à la réalisation. Du coup, ils ont carrément mis de la bombe orange sur son tee-shirt, de la mélasse. Bref le tee-shirt était complètement souillé.



Une fois cette première étape terminée, ils ont essayé de mettre le tee-shirt dans le sac avec de l'eau, du savon et ont frotté. Sauf que lorsqu'ils ont ouvert le sac pour vérifier si la technique avait fonctionné ou non, le résultat a été sans appel : nul ! Le tee-shirt est en fait ressorti encore plus sale que lorsqu'il est entré dans le sac.