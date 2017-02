Toute l'équipe du Night Show et leurs invités ont testé l'eau noire.

> BOIRE DE L'EAU NOIRE AVEC IBRATV - Marion et Anne-So

publié le 20/02/2017 à 18:00

Marion et Anne-So ont voulu faire tester à toute l'équipe et aux invités du jour : Ibra TV et Wass, l'eau noire. Cette eau infusée aux minéraux fulviques a été conçue au Canada. Sans colorant ni additif elle est excellente pour la santé. Son plus ? Elle régénère les tissus cellulaires de l'organisme.



Après avoir testé l'eau noire, l'équipe du Night Show et les Youtubeurs invités sont unanimes : elle n'a pas un goût différent de celle de l'eau classique. Et grâce à tous ses bienfaits, Wass, le Youyubeur trois fois vice-champion du monde de freestyle football, pourrait boire de cette eau. Quant aux deux autres Youtubeur de la chaîne IbraTV, ils sont un peu moins convaincus. L'eau noire n'est pas encore disponible en France. Néanmoins il est possible de s'en procurer via Internet, pour 4,50 euros la bouteille de 500 ml.