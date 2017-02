Wass s'est fait surprendre dans "Le Night-Show" par une démonstration de freestyle de ouf.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 20/02/2017 à 10:56

Ce jeudi 16 février, Wass était l'invité de Marion et Anne-So. Wass est recordman du monde et vice champion du monde de freestyle football. Pour sa venue, les filles n'ont pas pu s'empêcher de lui demander de faire une petite démonstration en direct dans les studios de Fun Radio. Celui-ci a même appris aux personnes présentes un geste soit disant simple mais que les filles ont tout de même eu du mal à reproduire.



Après avoir fait cette démonstration, les filles ont demandé à une personne présente dans le public de tenter de reproduire la figure que Wass avait demandée aux filles de faire. Celle-ci a reproduit sans difficulté la figure, mais surtout elle a enchaîné sur une démonstration de dingue : "La personne est par terre en train de gérer le ballon comme jaja" s'est même exclamée Marion.



La personne n'était en fait pas inconnue aux yeux de Wass, puisque c'est Mélodie, la quadruple championne du monde de foot freestyle que Marion et Anne-So avait déguisée en homme pour l'occasion.