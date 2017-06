publié le 28/06/2017 à 16:25

Le Night Show recevait les deux Youtubers Natoo et Kemar. Ils ont accepté de jouer au "Pourquoi tu m'appelles?". Anne-So a voulu montrer l'exemple en imitant le fantôme d'une vieille dame. Malheureusement elle n'a tenu que 15 secondes et c'est un beau fail. Natoo a tenté sa chance en se faisant passer pour une boulangère. Il se trouve que son interlocutrice travaille dans la restauration. Les deux jeunes femmes se racontent leurs vies et finissent leur conversation sans pression. Natoo a fait une très belle performance et a tenu plus d'une minute !



Kemar, quant à lui, a tenté de jouer le rôle du pote détendu qui reçoit un appel d'un ami. Son jeu d'acteur ne passe malheureusement pas mais parvient quand même à rebondir. Il fait croire à son interlocuteur qu'il a gagné des goodies, des porte-clefs et des intercalaires. La blague ne passe pas non plus et Kemar n'a tenu que 35 secondes.