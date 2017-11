publié le 10/11/2017 à 14:56

Dans Le Night Show, vous avez l'habitude des séquences complètement déjantées ! Celle-ci en fait évidemment partie. La belle Emma Cakecup était l'invitée de Marion et Anne-So pour présenter sa nouvelle BD. Sauf que les filles ont eu une drôle d'idée suite à sa vidéo YouTube dans laquelle elle transformait entièrement son copain en femme. Elles lui ont donc demandé de faire la même chose avec Pablo.



En seulement 3 minutes, elle a du relooker complètement cette personne à la moustache bien garnie. A sa disposition : une malle remplie d'accessoires comme des perruques, une palette de maquillage, des vêtements féminins, un rasoir mais aussi un bâillon SM !

Son premier réflexe a été de lui raser complètement la moustache pour lui donner un look beaucoup plus féminin. Quelques touches de maquillage et quelques accessoires plus tard, Pablo est devenu une femme.