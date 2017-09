GAGNER DE L'ARGENT AVEC INSTAGRAM - Marion et Anne-So

publié le 22/09/2017 à 11:32

La fin du mois n'est toujours pas là et vous êtes déjà dans le rouge sur votre compte en banque? Rassurez-vous, Amir a trouvé la bonne idée pour se faire un peu d'argent de poche. En plus tout le monde peut utiliser cette technique, à condition d'avoir un compte Instagram et quelques followers.



Le principe ? Se faire sponsoriser ses posts Instagram par des marques. Votre rémunération est calculée surtout en fonction du nombre de réactions que déclenchent vos photos.

Amir s'est donc inspiré de cette technique pour vous révéler la somme que pourraient gagner les plus grandes stars du net comme Rihanna et Selena Gomez. Il a ensuite comparé ces chiffres avec les revenus potentiels des membres de l'équipe... Certains seront plus en difficulté que d'autres pour boucler leur fin de mois. Découvrez le résultat dans la vidéo