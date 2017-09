publié le 18/09/2017 à 14:21

C'est la peur la plus improbable dont vous n’auriez jamais imaginé son existence ! Thibault, le réalisateur de l'équipe, ne supporte pas l'idée d'être à côté d'une poule ou d'un coq. Alors quand le chanteur Hiro le coq est venu dans l'émission, Marion et Anne-So ont de suite penser à un jeu en l'honneur de ce nom de volaille. Et qui de mieux que Thibault pour y participer ?



Le principe du jeu était de poser des questions à notre invité en lien avec les coqs. S'il ne trouvait pas la bonne réponse, l'équipe venait installer un coq à côté Thibault dans une cage. Au plus il donnait de mauvaises réponses, au plus il y avait de coqs. Et les coqs doublaient de volume à chaque erreur. Comment a réagi le réalisateur quand tous ces coqs se sont agités dans la cage ? Marion lui a même demandé quelque chose d'impensable pour lui : en caresser un ! Un drôle de moment à revivre.