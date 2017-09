publié le 19/09/2017 à 12:25

Un covoiturage vraiment extrême dans cette nouvelle vidéo. Le but ? Piéger des candidats en se faisant passer pour une certaine Sandrine Briduc complètement trash et déjantée. C'est Marion qui s'y colle et qui appelle Claude pour un voyage Torcy - Strasbourg. Première surprise : il s'agit d'une femme. La deuxième : il y aura son fils dans la voiture. Ce qui réjouit d'avance notre folle passagère.



En effet, c'est une accro au sexe ! A cause de ça, elle précise avoir quelques problèmes urinaires. Elle propose aussi à Claude plusieurs activités étranges pour le trajet. Par exemple, manger son sandwich le pantalon baissait ou passer le voyage à quatre pattes. Les sous-entendus s'enchainent et la conversation dégénère. Anne-So n'a jamais autant ri pour un covoiturage de l'extrême. A voir ou à revoir...