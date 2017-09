publié le 21/09/2017 à 10:35

Vous n'auriez jamais envie de la garder ! Cette petite fille de 8 ans jouée par Anne-So s'appelle Anne Saucisse et dit des choses vraiment horribles. "Garde moi si tu peux" c'était le principe du jeu : appeler une baby-sitter et lui présenter au téléphone cet enfant totalement intrépide et surtout grossière. Pour cette séquence c'est Enzo qui joue Gérard, le papa aussi fou que la fille.



Laurence, l'assistante maternelle piégée, ne va pas en croire ses oreilles. Après une brève présentation, Anne Saucisse commence déjà par évoquer des activités bizarres pour son âge. Par exemple, faire des zizis avec de la pâte à sel. Elle parle aussi de ses habitudes chelous comme pincer ses tétons dans la porte de la machine à laver. Et ce n'est que le début, plus la conversation avance plus ses demandes sont invraisemblables.