publié le 02/05/2017 à 16:14

Toute l'équipe du Night Show, était dimanche en direct du Vidéo City pour rencontrer les meilleurs Youtubeurs du moment. Marion et Anne-So avaient prévu une surprise à la Youtubeuse Horia venue parler de son succès et de ses projets. La jeune femme ne s'attendait pas du tout à ça.



Un détecteur de mensonge était présent et prêt à lancer une décharge électrique dès qu'une personne ment. C'est Horia qui commence le test et tout se passe bien dès le début. Bien qu'elle ne soit pas rassurée, elle répond a priori sans mentir aux différentes questions de Marion.



Pour voir si le détecteur fonctionne bien, c'est tour à tour, Enzo, Yaya et Anne-So qui passent eux aussi le test. Pour le coup, le détecteur de mensonge est beaucoup moins clément et lance à chaque personne de l'équipe une décharge électrique. Fou rire général sur le plateau !