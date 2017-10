VIDÉO - "Le Night Show" : il se fait incendier par son père

publié le 31/10/2017 à 15:44

Sacrifice, sacrifice, sacrifice ! Quand notre auditeur, Mathis, a voulu faire une blague a son père, ça a failli complètement dégénérer. Le principe de cette séquence : faire croire à un de ses parents que l'on veut se lancer sur YouTube. Pour cela, il faut inviter ses potes et tout casser dans la maison pour faire le buzz. Evidemment cela n'est que mensonge car en réalité c'est Enzo qui casse réellement des objets dans le studio.



"Je vais te dire, ça va chier des pointes" lance le père de Mathis. Après seulement quelques secondes de conversation, il ne tenait déjà plus en place. La télévision et son meuble n'auraient pas résisté à la bande de potes composée de Marion, Anne-So et Enzo. Ce dernier a, pendant ce temps-là, cassé un écran entier à coup de marteau et de scie. Découvrez la séquence en vidéo.