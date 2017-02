Marion et Anne-So ont essayé le scotch le plus résistant du monde.

> CRASH TEST - LE SCOTCH LE PLUS RESISTANT DU MONDE - Marion et Anne-So

par Jean-Alexis Lemieux publié le 24/02/2017 à 15:22

Ce lundi 20 février, l'équipe Le Night-Show a essayé le scotch le plus puissant du monde venant directement des USA (pas la peine de le chercher en France, il n'existe pas). Il est tellement puissant que vous pouvez l'utiliser sous l'eau pour reboucher des trous de toiture, de piscine... C'est assez impressionnant. Du coup, les filles ont voulu tester si cela fonctionne réellement en essayant de boucher le trou d'une poubelle avec le ruban adhésif et ont versé ensuite de l'eau dedans pour voir si c'était complètement étanche.



Le résultat est assez bleuffant, ça fonctionne plutôt bien puisqu'il ne reste plus qu'une toute petite fuite ! Après cette expérience, l'équipe a décidé de pousser le test encore plus loin en scotchant leur stagiaire à la porte du studio... Mais malheureusement l'expérience n'a pas été très concluante et le pauvre n'a pas vraiment apprécié lorsqu'on lui a enlevé le scotch. Il a gagné une petite épilation gratuite !