"Le Night Show" a fait une belle surprise à un fan d'Amir lors de leur émission à Albi.

> SURPRISE DE DINGUE POUR UN FAN D'AMIR - Marion et Anne-So

par Laura Lefebvre publié le 23/02/2017 à 14:23

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Le Night Show était à Albi vendredi 17 février pour une émission spéciale. Auparavant, Marion et Anne-So avaient été contactées par les parents de Jordan, un auditeur. Dans une vidéo diffusée le jour J ils expliquent être très fiers de leur fils qui vient de rentrer à l'école de l'armée de l'Air. Pour faire plaisir à Jordan, ils ont demandé à l'équipe s'il était possible qu'il rencontre Amir.



Pour le féliciter, l'encourager et tout simplement pour lui faire plaisir, tout le monde s'est plié en quatre pour Jordan. Yannick est allé le chercher au restaurant où il dînait avec ses parents. Là-bas, il lui a bandé les yeux pour le ramener jusqu'au Zénith d'Albi où se déroulait la soirée.



Une fois sur scène, c'est Amir qui lui a retiré le bandeau. Jordan s'est retrouvé face à son idole, Marion et Anne-So et 5.000 personnes. Un peu déconcerté, mais surtout très content, il a reçu un très beau message d'encouragement d'Amir et il a ensuite pu profiter de la soirée en VIP. Une soirée inoubliable.