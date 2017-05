publié le 30/05/2017 à 14:54

Amir a trouvé une application qui servira à toutes personnes voulant s'entraîner pour faire un cunnilingus réussi. Pour cela rien de plus simple, il suffit de se rendre sur le site : Lick This App avec son téléphone, nettoyé de préférence. Pourquoi ? Car pour s'entraîner à cette pratique il faut mettre sa langue à même le téléphone afin de faire bouger des objets.



Le premier exercice est celui de l’interrupteur, il faut mettre sa langue en haut et en bas pour l'éteindre et l'allumer. Pour le second exercice il faut faire tourner une manivelle en rond. Enfin la dernière action consiste à faire remonter un ballon en donnant des petits coups de langue. Toutes ces pratiques auront un effet garanti sur votre partenaire. Alors si vous aussi vous voulez vous entraîner vous savez ce qu'il vous reste à faire !